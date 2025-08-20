Claudinha morre e corpo é encontrado ao lado da moto na estrada

Uma mulher foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (19) após uma ocorrência registrada na Rodovia dos Imigrantes. O corpo foi localizado embaixo de um viaduto, momentos depois de a polícia encontrar uma motocicleta abandonada no local.
A vítima foi identificada como Cláudia, conhecida como Claudinha, funcionária do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Praia Grande, no litoral de São Paulo.
As circunstâncias da queda ainda são apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o acidente.