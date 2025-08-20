Claudinha morre e corpo é encontrado ao lado da moto na estrada

Uma mulher foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (19) após uma ocorrência registrada na Rodovia dos Imigrantes. O corpo foi localizado embaixo de um viaduto, momentos depois de a polícia encontrar uma motocicleta abandonada no local.

A vítima foi identificada como Cláudia, conhecida como Claudinha, funcionária do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Praia Grande, no litoral de São Paulo.