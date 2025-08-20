22 de agosto de 2025
CRIME

Jovem de 21 anos é encontrado sem vida com cabeça presa na grade

Por Da Redação | Eldorado (SP)
Pixabay
Jovem de 21 anos é encontrado sem vida com cabeça presa na grade
Jovem de 21 anos é encontrado sem vida com cabeça presa na grade

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto com a cabeça presa na grade de uma janela, na madrugada desta sexta-feira (15). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

O crime aconteceu em Eldorado, no interior de São Paulo. A vítima foi localizada na casa da ex-namorada, de 17 anos, com quem tinha um filho. Segundo as investigações, o principal suspeito é o atual companheiro da adolescente.

Testemunhas relataram que os dois haviam se desentendido pouco antes da morte. Durante uma festa, o jovem teria danificado os pneus do carro do suspeito, que, acompanhado de outras pessoas, passou a perseguir a vítima armado com uma barra de ferro.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso e busca identificar todos os envolvidos na morte.

