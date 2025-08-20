Jovem de 21 anos é encontrado sem vida com cabeça presa na grade

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto com a cabeça presa na grade de uma janela, na madrugada desta sexta-feira (15). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

O crime aconteceu em Eldorado, no interior de São Paulo. A vítima foi localizada na casa da ex-namorada, de 17 anos, com quem tinha um filho. Segundo as investigações, o principal suspeito é o atual companheiro da adolescente.