Jovem de 21 anos é encontrado sem vida com cabeça presa na grade

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto com a cabeça presa na grade de uma janela, na madrugada desta sexta-feira (15). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.
O crime aconteceu em Eldorado, no interior de São Paulo. A vítima foi localizada na casa da ex-namorada, de 17 anos, com quem tinha um filho. Segundo as investigações, o principal suspeito é o atual companheiro da adolescente.
Testemunhas relataram que os dois haviam se desentendido pouco antes da morte. Durante uma festa, o jovem teria danificado os pneus do carro do suspeito, que, acompanhado de outras pessoas, passou a perseguir a vítima armado com uma barra de ferro.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso e busca identificar todos os envolvidos na morte.