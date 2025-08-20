Gael, de 3 anos, morre afogado na piscina enquanto todos dormiam

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina, na tarde de quinta-feira (14). A criança chegou ao hospital já sem vida, segundo informações da Polícia Civil.
O acidente aconteceu na cidade de Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. A família relatou que o garoto, identificado como Gael Lorenzo Costa, estava sob os cuidados da tia, irmã do pai, no momento em que caiu na piscina.
A mulher contou que havia colocado Gael e outras crianças para dormir, mas, ao acordar, percebeu que o menino não estava no quarto. Ela então encontrou a criança dentro da piscina da residência e tentou socorrê-lo, levando-o ao hospital.
De acordo com a polícia, Gael era criado pela avó paterna, já que os pais estão presos. No dia do afogamento, a avó havia viajado para uma consulta médica acompanhada do filho, deixando o neto sob a responsabilidade da tia. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da tragédia.