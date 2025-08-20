Gael, de 3 anos, morre afogado na piscina enquanto todos dormiam

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina, na tarde de quinta-feira (14). A criança chegou ao hospital já sem vida, segundo informações da Polícia Civil.

O acidente aconteceu na cidade de Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. A família relatou que o garoto, identificado como Gael Lorenzo Costa, estava sob os cuidados da tia, irmã do pai, no momento em que caiu na piscina.