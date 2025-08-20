20 de agosto de 2025
INVESTIGAÇÃO

PF indicia Bolsonaro e filho por 'sabotar' ação da trama golpista

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP, foram indiciados pela Polícia Federal por tentar atrapalhar o curso da ação sobre a trama golpista no Brasil.

A PF encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (20), o relatório final da investigação.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e o filho, que está nos Estados Unidos e tem encabeçado uma campanha junto à Casa Branca a favor de sanções contra o Brasil, foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

*Matéria em atualização

