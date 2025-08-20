PF indicia Bolsonaro e filho por 'sabotar' ação da trama golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP, foram indiciados pela Polícia Federal por tentar atrapalhar o curso da ação sobre a trama golpista no Brasil.

A PF encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (20), o relatório final da investigação.