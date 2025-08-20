PF indicia Bolsonaro e filho por 'sabotar' ação da trama golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP, foram indiciados pela Polícia Federal por tentar atrapalhar o curso da ação sobre a trama golpista no Brasil.
A PF encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (20), o relatório final da investigação.
Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e o filho, que está nos Estados Unidos e tem encabeçado uma campanha junto à Casa Branca a favor de sanções contra o Brasil, foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
*Matéria em atualização