Ossada é achada perto da casa de Sandra, desaparecida desde 2024

Uma ossada humana foi localizada nesta quarta-feira (20) e levantou novas suspeitas no caso do desaparecimento da cozinheira Sandra Mara Camargo, que não é vista há oito meses. A Polícia Civil informou que o material recolhido será encaminhado para perícia, a fim de identificar se os restos mortais pertencem à vítima.

A descoberta aconteceu em Pontal do Paraná, no litoral do Estado, próximo à residência onde Sandra morava. A cozinheira desapareceu em dezembro de 2024, após sair do trabalho em uma panificadora. Imagens de câmeras de segurança registraram a última vez em que ela foi vista.