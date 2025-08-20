20 de agosto de 2025
MISTÉRIO

Ossada é achada perto da casa de Sandra, desaparecida desde 2024

Por Da Redação | Pontal do Paraná (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Sandra Mara Camargo
Sandra Mara Camargo

Uma ossada humana foi localizada nesta quarta-feira (20) e levantou novas suspeitas no caso do desaparecimento da cozinheira Sandra Mara Camargo, que não é vista há oito meses. A Polícia Civil informou que o material recolhido será encaminhado para perícia, a fim de identificar se os restos mortais pertencem à vítima.

A descoberta aconteceu em Pontal do Paraná, no litoral do Estado, próximo à residência onde Sandra morava. A cozinheira desapareceu em dezembro de 2024, após sair do trabalho em uma panificadora. Imagens de câmeras de segurança registraram a última vez em que ela foi vista.

Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível confirmar a identidade da ossada. O principal suspeito do desaparecimento é o namorado da vítima, preso em fevereiro deste ano. Familiares, que vivem em Cascavel, no oeste do Paraná, seguem aguardando respostas. A filha de Sandra, Any Karoline Camargo, afirmou que só considerará feita justiça quando o corpo da mãe for encontrado.

Com informações da RICTV

