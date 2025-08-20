Jovem de 23 anos é decapitada e enterrada no quintal

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta, decapitada e enterrada no quintal da própria residência. O caso aconteceu nesta quarta-feira (20) e o principal suspeito é um homem que manteve relacionamento com a vítima.

O crime ocorreu no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Carolaynne Ferreira Santos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito confessou ter cometido o homicídio.