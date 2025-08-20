Médico posta vídeo 15 min antes da morte no Pico dos Marins

Um médico de 65 anos morreu na tarde do último sábado (17) após sofrer um mal súbito enquanto fazia trilha no Pico dos Marins, em Piquete, no Vale do Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser socorrido por pessoas que o acompanhavam, mas não resistiu.
O médico, identificado como Edmilson, havia publicado um vídeo nas redes sociais cerca de 15 minutos antes de falecer. Nas imagens, às quais a reportagem teve acesso, ele aparece subindo a montanha. “Olhem só lá no alto, a altura daquela montanha. É lá que eu vou. Porque Deus está comigo e está com todos nós. Ele é minha força e minha fortaleza. E eu chegarei lá, porque eu já determinei.”
Logo após a gravação, ele passou mal. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e confirmaram a morte no local. A Polícia Militar auxiliou na retirada do corpo, feita por helicóptero, e depois encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Companheiros de trilha tentaram reanimá-lo até a chegada do resgate, mas não tiveram sucesso.
Nas redes sociais, amigos e guias que estavam na expedição prestaram homenagens. “Descanse em paz, meu amigo. Cara alegre, motivado a conhecer o Pico dos Marins. Mas nós temos um plano e Deus tem outro. Que Deus conforte toda família e amigos”, escreveu o guia Gustavo Fortes.
“Eu estava ao seu lado vendo você fazer esse vídeo. Como dói. Foi um prazer te conhecer, seu Edmilson, e sentir essa energia incrível que vou levar de exemplo para sempre”, declarou Kim Carmem.
Já Guilhermina Santos, amiga de Edmilson, se despediu. “Foi para a glória, meu irmão e amigo Edmilson. Este vídeo foi feito 15 minutos antes do infarto fulminante. Vou guardar você em meu coração, irmão.”