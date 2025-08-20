Médico posta vídeo 15 min antes da morte no Pico dos Marins

Um médico de 65 anos morreu na tarde do último sábado (17) após sofrer um mal súbito enquanto fazia trilha no Pico dos Marins, em Piquete, no Vale do Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser socorrido por pessoas que o acompanhavam, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O médico, identificado como Edmilson, havia publicado um vídeo nas redes sociais cerca de 15 minutos antes de falecer. Nas imagens, às quais a reportagem teve acesso, ele aparece subindo a montanha. “Olhem só lá no alto, a altura daquela montanha. É lá que eu vou. Porque Deus está comigo e está com todos nós. Ele é minha força e minha fortaleza. E eu chegarei lá, porque eu já determinei.”