Kazume Koike morre aos 84 anos em SJC; veja notas de falecimento

MARILDA FRANCISCA DA SILVA Falecimento: 20/08/2025 Idade: 71 anos Velório: Urbam Sala 3 Sepultamento: 21/08/2025 às 08h00 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

RAIMUNDO SOARES DE MACEDO Falecimento: 20/08/2025 Idade: 81 anos Velório: Urbam Sala 2 Sepultamento: 21/08/2025 às 09h00 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

NIVALDO GOMES Falecimento: 20/08/2025 Idade: 63 anos Velório: Direto Sepultamento: 21/08/2025 às 11h00 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

REGINA MARIS ROSA CAPODAGLIO

Falecimento: 20/08/2025

Idade: 80 anos

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: 20/08/2025 às 17h30

Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

FATIMA BEATRIZ DE ALMEIDA

Falecimento: 20/08/2025

Idade: 55 anos

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30

Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

ARISMAR SILVA

Falecimento: 20/08/2025

Idade: 61 anos

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)