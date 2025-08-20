20 de agosto de 2025
OBITUÁRIO

Kazume Koike morre aos 84 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

NIVALDO GOMES  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 63 anos  
Velório: Direto  
Sepultamento: 21/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

RAIMUNDO SOARES DE MACEDO  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 81 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 21/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARILDA FRANCISCA DA SILVA  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 71 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 21/08/2025 às 08h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

REGINA MARIS ROSA CAPODAGLIO  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 80 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 20/08/2025 às 17h30  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

FATIMA BEATRIZ DE ALMEIDA  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 55 anos  
Velório: Horto São Dimas  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

ARISMAR SILVA  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 61 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

TEREZINHA NEVES DA SILVA  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 72 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

OSWALDO GONÇALVES  
Falecimento: 20/08/2025  
Idade: 86 anos  
Velório: Velório Municipal Centro  
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LUCIMARA FATIMA DA SILVA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 52 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 21/08/2025 às 08h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

HUMBERTO CALDANA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 76 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 20/08/2025 às 19h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

KAZUMI MAEDA KOIKE  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 84 anos  
Velório: Horto São Dimas  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

LUCIMARA DO NASCIMENTO MOREIRA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 51 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LUCIANA APARECIDA RIBEIRO NORONHA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 49 anos  
Velório: Outras Cidades  
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Jardim Santa Clara/Cruzeiro-SP

ADEMILSON FABIANO SILVA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 43 anos  
Velório: Urbam Sala 6  
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LUIZ ANTONIO GROLLA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 80 anos  
Velório: Velório Municipal Centro  
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h30  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

MARIA APARECIDA DA SILVA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 68 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

AKIKO YAMAOKA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 83 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 20/08/2025 às 14h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

MARCELO NOGUEIRA RIBEIRO  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 42 anos  
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório  
Sepultamento: 20/08/2025 às 14h00  
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

JOÃO DONIZETTI LEMOS  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 69 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 76 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

GILBERTO DOS SANTOS  
Falecimento: 19/08/2025  
Idade: 50 anos  
Velório: Velório Municipal Monteiro Lobato  
Sepultamento: 20/08/2025 às 08h00  
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP

JOSÉ CLAUDIO DO CARMO  
Falecimento: 18/08/2025  
Idade: 61 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

RODRIGO JUNIOR AFFONSO  
Falecimento: 17/08/2025  
Idade: 43 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 20/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

