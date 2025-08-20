Kazume Koike morre aos 84 anos em SJC; veja notas de falecimento

NIVALDO GOMES
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 63 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 21/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
RAIMUNDO SOARES DE MACEDO
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 81 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 21/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARILDA FRANCISCA DA SILVA
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 71 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 21/08/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
REGINA MARIS ROSA CAPODAGLIO
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 80 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 20/08/2025 às 17h30
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)
FATIMA BEATRIZ DE ALMEIDA
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 55 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
ARISMAR SILVA
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
TEREZINHA NEVES DA SILVA
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 72 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
OSWALDO GONÇALVES
Falecimento: 20/08/2025
Idade: 86 anos
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
LUCIMARA FATIMA DA SILVA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 52 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 21/08/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
HUMBERTO CALDANA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 76 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 20/08/2025 às 19h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
KAZUMI MAEDA KOIKE
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 84 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
LUCIMARA DO NASCIMENTO MOREIRA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 51 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
LUCIANA APARECIDA RIBEIRO NORONHA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 49 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 20/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Jardim Santa Clara/Cruzeiro-SP
ADEMILSON FABIANO SILVA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 43 anos
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
LUIZ ANTONIO GROLLA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
MARIA APARECIDA DA SILVA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 20/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
AKIKO YAMAOKA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 83 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 20/08/2025 às 14h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
MARCELO NOGUEIRA RIBEIRO
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 42 anos
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: 20/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
JOÃO DONIZETTI LEMOS
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 69 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 76 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GILBERTO DOS SANTOS
Falecimento: 19/08/2025
Idade: 50 anos
Velório: Velório Municipal Monteiro Lobato
Sepultamento: 20/08/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP
JOSÉ CLAUDIO DO CARMO
Falecimento: 18/08/2025
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 20/08/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
RODRIGO JUNIOR AFFONSO
Falecimento: 17/08/2025
Idade: 43 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 20/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)