Motorista sofre ataque epilético e bate em loja no centro de SJC

Um motorista perdeu o controle do veículo após sofrer um ataque epilético e acabou colidindo contra a entrada de uma loja de utilidades, na tarde desta quarta-feira (20), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu por volta das 14h, no cruzamento da avenida Marechal Floriano Peixoto com a rua Francisco Pães, região central da cidade. De acordo com testemunhas, o condutor passou mal e não conseguiu evitar que o carro avançasse sobre a calçada, atingindo a fachada do estabelecimento.