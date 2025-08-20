20 de agosto de 2025
ACIDENTE

Motorista sofre ataque epilético e bate em loja no centro de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente no Centro de São José dos Campos
Acidente no Centro de São José dos Campos

Um motorista perdeu o controle do veículo após sofrer um ataque epilético e acabou colidindo contra a entrada de uma loja de utilidades, na tarde desta quarta-feira (20), em São José dos Campos.

O acidente ocorreu por volta das 14h, no cruzamento da avenida Marechal Floriano Peixoto com a rua Francisco Pães, região central da cidade. De acordo com testemunhas, o condutor passou mal e não conseguiu evitar que o carro avançasse sobre a calçada, atingindo a fachada do estabelecimento.

A parte dianteira do automóvel ficou bastante danificada, e a loja teve prejuízos tanto na estrutura quanto em mercadorias expostas. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O motorista foi socorrido, passa bem e não precisou de atendimento hospitalar.

Policiais militares foram acionados e prestaram apoio na ocorrência. No fim da tarde, o veículo foi retirado do local com auxílio de um guincho.

