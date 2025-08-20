PM é flagrado em vídeo explícito com mulher no capô de viatura

Um vídeo de conteúdo adulto que mostra um policial militar fazendo sexo com uma mulher no capô de uma viatura da Polícia Militar viralizou nas redes sociais e causou forte repercussão. O caso aconteceu no Paraná. As imagens, que rapidamente se espalharam em grupos de mensagens e sites, estão sendo apuradas pela Corregedoria da PM.

Segundo informações do portal Banda B, a gravação teria ocorrido no interior do estado e foi publicada pela própria mulher que aparece nas imagens. Em relato nas redes sociais, ela afirmou que divulgou o material de forma voluntária e com o consentimento do agente envolvido. O vídeo foi postado em um site de conteúdo adulto com o título: “flagrada pela polícia enquanto era **** no capô do carro”.

“Aventura de casal”