PM é flagrado em vídeo explícito com mulher no capô de viatura

Um vídeo de conteúdo adulto que mostra um policial militar fazendo sexo com uma mulher no capô de uma viatura da Polícia Militar viralizou nas redes sociais e causou forte repercussão. O caso aconteceu no Paraná. As imagens, que rapidamente se espalharam em grupos de mensagens e sites, estão sendo apuradas pela Corregedoria da PM.

Segundo informações do portal Banda B, a gravação teria ocorrido no interior do estado e foi publicada pela própria mulher que aparece nas imagens. Em relato nas redes sociais, ela afirmou que divulgou o material de forma voluntária e com o consentimento do agente envolvido. O vídeo foi postado em um site de conteúdo adulto com o título: “flagrada pela polícia enquanto era **** no capô do carro”.

“Aventura de casal”

Na descrição, a mulher classificou o episódio como uma “aventura de casal”. Segundo ela, estava acompanhada do marido em uma estrada próxima a um canavial quando foram abordados pela viatura da PM. O que seria uma fiscalização de rotina se transformou em cena explícita após o casal propor a participação do policial.

No relato, a mulher ainda detalha o encontro como “inusitado” e disse que o PM aceitou de imediato, resultando na gravação das imagens íntimas.

Polícia investiga

A identidade do policial militar ainda não foi confirmada oficialmente, mas pessoas que assistiram ao vídeo afirmam reconhecer o agente.

Em nota à imprensa do estado, a Polícia Militar do Paraná declarou que “supostamente envolvendo militar estadual e terceiros. A corporação esclarece que, por meio da Diretoria de Inteligência (DINT) e da Corregedoria-Geral (COGER), serão apuradas as circunstâncias do fato, com o objetivo de identificar os envolvidos e suas respectivas responsabilidades”. O caso segue em investigação.

