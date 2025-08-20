Cavalo andou 14 km antes de ter patas cortadas com facão no Vale

Um caso que chocou o país.

O cavalo que teve as patas mutiladas pelo dono, com o uso de um facão, havia passado mal após ser obrigado a percorrer aproximadamente 14 km, em uma cavalgada na cidade de Bananal, no Vale do Paraíba. É o que consta no boletim de ocorrência.

