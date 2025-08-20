Cavalo andou 14 km antes de ter patas cortadas com facão no Vale

Um caso que chocou o país.
O cavalo que teve as patas mutiladas pelo dono, com o uso de um facão, havia passado mal após ser obrigado a percorrer aproximadamente 14 km, em uma cavalgada na cidade de Bananal, no Vale do Paraíba. É o que consta no boletim de ocorrência.
O caso, noticiado por OVALE no último dia 18, chocou o país e atraiu a atenção de celebridades como, por exemplo, a cantora sertaneja Ana Castela, a atriz Paolla Oliveira e Luísa Mell, que atua na defesa dos animais.
O responsável pelo ato, o jovem Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, conhecido como 'Boiadeiro', admitiu a mutilação do cavalo, mas alegou que estava sob efeito de álcool e que o animal já havia morrido. Andrey teme ser morto.
A Polícia Civil, no entanto, apura se o crime ocorreu enquanto o cavalo ainda estava vivo. Uma nova perícia será realizada no corpo do animal nesta quarta-feira (20) para confirmar as circunstâncias da mutilação.
Boiadeiro admite e pede desculpas
“Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço meus erros”, disse o investigado. Ele negou ter cortado as quatro patas, afirmando que apenas duas foram decepadas.
O jovem afirmou ainda estar sofrendo ameaças após a repercussão do caso. “Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Tenho que ficar dentro de casa”, relatou.
Repercussão e defesa
Imagens do cavalo mutilado circularam nas redes sociais e provocaram revolta, inclusive de artistas como a cantora Ana Castela, que condenou publicamente a violência. A mãe do investigado também se manifestou, pedindo que o filho seja poupado das ameaças.
O caso segue em investigação, e o laudo da nova perícia deve esclarecer se a mutilação ocorreu antes ou depois da morte do animal.