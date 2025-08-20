PM apreende 500 invólucros de cocaína em casa no Litoral Norte

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, em Caraguatatuba, e apreendeu 500 invólucros de cocaína prontas para a venda. A prisão aconteceu bairro Jaraguazinho, na manhã desta quarta-feira (20).

A ocorrência teve início após denúncia recebida pelo telefone 190, informando que um indivíduo em uma bicicleta havia pulado o muro de uma residência de veraneio e, logo em seguida, saído do local.