PM apreende 500 invólucros de cocaína em casa no Litoral Norte

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, em Caraguatatuba, e apreendeu 500 invólucros de cocaína prontas para a venda. A prisão aconteceu bairro Jaraguazinho, na manhã desta quarta-feira (20).
A ocorrência teve início após denúncia recebida pelo telefone 190, informando que um indivíduo em uma bicicleta havia pulado o muro de uma residência de veraneio e, logo em seguida, saído do local.
A equipe se deslocou ao endereço indicado e, durante a averiguação, encontrou uma sacola escondida sob um tanque de roupas na área externa da casa.
No interior da sacola foram localizadas três porções contendo aproximadamente 500 invólucros de cocaína prontos para a venda.
Diante dos fatos, a droga foi apreendida e apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.