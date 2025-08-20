20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO

PM apreende 500 invólucros de cocaína em casa no Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Caraguatatuba
Drogas apreendidas em Caraguatatuba

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, em Caraguatatuba, e apreendeu 500 invólucros de cocaína prontas para a venda. A prisão aconteceu bairro Jaraguazinho, na manhã desta quarta-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência teve início após denúncia recebida pelo telefone 190, informando que um indivíduo em uma bicicleta havia pulado o muro de uma residência de veraneio e, logo em seguida, saído do local.

A equipe se deslocou ao endereço indicado e, durante a averiguação, encontrou uma sacola escondida sob um tanque de roupas na área externa da casa.

No interior da sacola foram localizadas três porções contendo aproximadamente 500 invólucros de cocaína prontos para a venda.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida e apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários