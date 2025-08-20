'Canibal de Ilhéus' é caçado após matar colega e comer o cérebro

O clima de terror se espalhou pela zona rural de Ilhéus (BA) desde que o homem conhecido como “Canibal de Ilhéus” passou a ser procurado pela polícia. Luiz Teixeira de Oliveira é acusado de matar Pedro Nascimento, de 60 anos, com quem trabalhava na Fazenda Baixinha, no último dia 13 de agosto.
De acordo com testemunhas, após uma discussão no primeiro dia de trabalho, Luiz teria golpeado Pedro a pauladas e, em seguida, cometido atos de canibalismo, saindo do local gritando que era um “canibal”. O crime chocou a comunidade e ganhou repercussão nacional.
Moradores relatam viver em constante medo com o criminoso à solta. Uma vizinha, que pediu para não ser identificada, disse temer que Luiz invada sua casa a qualquer momento:
“Ele veio pra cá há algum tempo em busca de trabalho. Agora a gente não dorme direito com medo desse crime bárbaro”, afirmou em entrevista à Record.
Outro morador reforçou o pavor coletivo: “A população está com medo de ele estar escondido aqui na região. É uma insegurança constante”.
Após o crime, Luiz Teixeira chegou a ser localizado em uma área de mata, mas conseguiu escapar. Desde então, equipes da polícia realizam buscas intensas para capturá-lo. A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida.