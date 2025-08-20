'Canibal de Ilhéus' é caçado após matar colega e comer o cérebro

O clima de terror se espalhou pela zona rural de Ilhéus (BA) desde que o homem conhecido como “Canibal de Ilhéus” passou a ser procurado pela polícia. Luiz Teixeira de Oliveira é acusado de matar Pedro Nascimento, de 60 anos, com quem trabalhava na Fazenda Baixinha, no último dia 13 de agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, após uma discussão no primeiro dia de trabalho, Luiz teria golpeado Pedro a pauladas e, em seguida, cometido atos de canibalismo, saindo do local gritando que era um “canibal”. O crime chocou a comunidade e ganhou repercussão nacional.