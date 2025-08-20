Câmara votará projeto que cria a loteria municipal joseense

A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (21) o projeto que prefeito Anderson Farias (PSD) que cria a loteria municipal joseense.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O projeto foi protocolado no dia 4 de junho, em rito urgente. Como o texto não foi votado em 45 dias, é caracterizado o sobrestamento da pauta. Ou seja, as outras propostas da ordem do dia somente poderão ser votadas após a análise desse projeto.