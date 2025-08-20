Pedreiro sequestrado com esposa e filho de um ano é achado morto

O corpo de José Wallefe dos Santos Lins, de 28 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (20), enterrado no bairro Residencial Isabel Campos, em Várzea Grande (MT). O jovem, natural de Alagoas, estava desaparecido desde o dia 9 de agosto, quando foi sequestrado junto com a esposa e o filho por criminosos ligados a uma facção.

A esposa, Ariane da Silva Cerqueira, de 27 anos, e o bebê do casal, Gabriel Cerqueira Lins, de apenas 1 ano, haviam sido resgatados no dia 13 de agosto, após denúncias levarem a Polícia Militar até uma casa onde mãe e filho eram mantidos em cárcere privado.