20 de agosto de 2025
BRASIL

Dentista morre ao lado do pai uma semana após perder a irmã

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Um grave acidente na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou pai e filho mortos nesta terça-feira (19). As vítimas foram identificadas como Hidenori Azuma, de 85 anos, e Alexandre Massateru Azuma, de 55 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a família estava tentou fazer uma conversão, mas acabou colidindo contra um caminhão. Com o impacto, o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. A esposa de Hidenori e mãe de Alexandre também estava no automóvel, sofreu ferimentos e foi socorrida.

A tragédia acontece apenas uma semana após a família ter perdido a filha de Alexandre, ampliando ainda mais a dor dos familiares.

Alexandre era dentista em Curitiba, muito querido pelos pacientes pelo carinho e atenção no atendimento. Fora da profissão, também se dedicava à música, paixão que compartilhava em vídeos publicados nas redes sociais.

Os corpos de pai e filho serão sepultados nesta quarta-feira (20), em São José dos Pinhais.

