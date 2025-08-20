Dentista morre ao lado do pai uma semana após perder a irmã

Um grave acidente na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou pai e filho mortos nesta terça-feira (19). As vítimas foram identificadas como Hidenori Azuma, de 85 anos, e Alexandre Massateru Azuma, de 55 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a família estava tentou fazer uma conversão, mas acabou colidindo contra um caminhão. Com o impacto, o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. A esposa de Hidenori e mãe de Alexandre também estava no automóvel, sofreu ferimentos e foi socorrida.