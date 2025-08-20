20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO TECTUM

Ação em SJC contra o PCC prende dois e apreende carro e celulares

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Policiais e agentes envolvidos na Operação Tectum
Policiais e agentes envolvidos na Operação Tectum

Dois homens foram presos e um carro apreendido em ação conjunta das forças de segurança para combater a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), na região sul de São José dos Campos. Celulares também foram confiscados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Operação Tectum foi deflagrada nesta quarta-feira (20) para combater o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região sul da cidade.

A operação contou com a atuação integrada da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da GCM (Guarda Civil Municipal) e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em alinhamento às diretrizes do Programa São José Unida.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária contra suspeitos ligados à facção criminosa PCC, que atuavam na região. Durante a operação, dois homens foram capturados e presos.

Além das prisões, as equipes apreenderam um veículo utilizado para atividades criminosas e diversos aparelhos celulares. O material recolhido será fundamental para o avanço das investigações.

Com base nas novas provas obtidas, a Polícia Civil dará prosseguimento ao trabalho para identificar outros integrantes da organização criminosa e desarticular a estrutura financeira do grupo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários