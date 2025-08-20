Ação em SJC contra o PCC prende dois e apreende carro e celulares

Dois homens foram presos e um carro apreendido em ação conjunta das forças de segurança para combater a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), na região sul de São José dos Campos. Celulares também foram confiscados.

A Operação Tectum foi deflagrada nesta quarta-feira (20) para combater o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região sul da cidade.