Ação em SJC contra o PCC prende dois e apreende carro e celulares

Dois homens foram presos e um carro apreendido em ação conjunta das forças de segurança para combater a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), na região sul de São José dos Campos. Celulares também foram confiscados.
A Operação Tectum foi deflagrada nesta quarta-feira (20) para combater o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região sul da cidade.
A operação contou com a atuação integrada da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da GCM (Guarda Civil Municipal) e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em alinhamento às diretrizes do Programa São José Unida.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária contra suspeitos ligados à facção criminosa PCC, que atuavam na região. Durante a operação, dois homens foram capturados e presos.
Além das prisões, as equipes apreenderam um veículo utilizado para atividades criminosas e diversos aparelhos celulares. O material recolhido será fundamental para o avanço das investigações.
Com base nas novas provas obtidas, a Polícia Civil dará prosseguimento ao trabalho para identificar outros integrantes da organização criminosa e desarticular a estrutura financeira do grupo.