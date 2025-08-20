Adultização merece atenção da sociedade, diz advogada

Tema que tem movimentado o país e rendido discussões sobre comunicação e liberdade de expressão, além de embates nos campos jurídico e político, a questão da “adultização” de crianças, levantada pelo youtuber Felipe Bressamin Pereira, o Felca, requer aprofundamento, discussão madura e deve efetivamente ser tratada pelo Congresso Nacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O assunto caminhou neste sentido nas últimas semanas depois que o comunicador levou ao ar o vídeo em que organizou denúncias envolvendo, entre outras pessoas, o influenciador Hytalo Santos – preso na última sexta-feira (15) em São Paulo.