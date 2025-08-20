Bebê morre de forma trágica após parto mal conduzido em hospital

Um caso trágico chocou moradores de Codó, no interior do Maranhão, na madrugada desta segunda-feira (18). Um bebê morreu durante um parto mal conduzido no Hospital Municipal da cidade, em circunstâncias que agora estão sendo investigadas.

De acordo com relatos da família, a mãe chegou à unidade ainda na noite de domingo (17) em trabalho de parto. O médico de plantão teria sido alertado de que o bebê pesava mais de 4 kg, situação que exigiria a realização de uma cesariana. Apesar disso, ele insistiu na realização do parto normal.