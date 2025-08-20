Idoso compra morango por R$ 16 e tem R$ 7.500 debitados em golpe

Dois homens foram presos em flagrante em São Sebastião por suspeita de aplicar o chamado “golpe do morango” com maquininha de cartão. A vítima, um idoso de 68 anos, pagaria R$ 16 por frutas e acabou com R$ 7.516 debitados, conforme extrato apresentado à polícia.

A GCM foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas), localizou um Ford Ka prata e levou os suspeitos ao 1º Distrito Policial. Os homens têm 21 e 22 anos.