OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ESTELIONATO

Idoso compra morango por R$ 16 e tem R$ 7.500 debitados em golpe

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Caixas de morango apreendidas com os suspeitos
Dois homens foram presos em flagrante em São Sebastião por suspeita de aplicar o chamado “golpe do morango” com maquininha de cartão. A vítima, um idoso de 68 anos, pagaria R$ 16 por frutas e acabou com R$ 7.516 debitados, conforme extrato apresentado à polícia.

A GCM foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas), localizou um Ford Ka prata e levou os suspeitos ao 1º Distrito Policial. Os homens têm 21 e 22 anos.

A fraude ocorreu na região central de São Sebastião. O extrato bancário apresentado pela vítima indica que o lançamento indevido de R$ 7.516 ocorreu às 16h09 de terça-feira (19).

A ocorrência foi comunicada às 16h30 e formalizada às 18h. Os suspeitos foram abordados depois na Rodovia dos Tamoios, na altura do Morro do Abrigo, e encaminhados à delegacia.

A autoridade relata que a vítima descreveu os vendedores circulando em um Ford Ka prata, vendendo morangos, e que a cobrança correta (R$ 16) foi substituída no terminal de pagamento pelo valor muito superior. O COI acionou a GCM, que localizou e abordou os indivíduos.

Com base no histórico, apreensões e extrato, a autoridade entendeu demonstradas a materialidade e indícios de autoria do crime de estelionato, majorado pela condição de idoso da vítima, determinando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Durante a busca pessoal e no veículo, a guarnição apreendeu quatro celulares, dinheiro em espécie (montante superior a R$ 1.800) e o Ford Ka prata descrito na denúncia. Também foram apreendidos três cartões bancários, 40 caixas de morango e 10 caixas de uva.

Os indiciados negam o crime e afirmam “venda regular”, mas não apresentaram nota fiscal nem justificativa plausível para o dinheiro e a posse dos aparelhos.

