Defesa e Bombeiros controlam incêndio que ameaçava casas em Pinda

A Defesa Civil de Pindamonhangaba, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, atuou no combate a um incêndio de grandes proporções em área de vegetação rasteira na zona rural do Bairro dos Martins, evitando que as chamas atingissem residências próximas, na última segunda-feira (18).
A ocorrência foi registrada por meio do telefone de emergência 199, informando sobre um incêndio em vegetação que ameaçava residências na região. Imediatamente, equipes da Defesa Civil se deslocaram até o local, onde encontraram uma moradora tentando conter as chamas com uma mangueira de jardim.
Com o apoio dos bombeiros, os agentes utilizaram bomba costal — equipamento portátil que armazena água e facilita a aplicação direta sobre o fogo — e abafadores, ferramentas específicas para sufocar as chamas e impedir a propagação do incêndio. Após horas de trabalho intenso, a situação foi controlada, evitando que o fogo atingisse imóveis da área.
De acordo com o diretor da Defesa Civil de Pindamonhangaba, Michel Cassiano, o período atual exige maior atenção e conscientização da população.
“Estamos vivendo a fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo, da Defesa Civil do Estado, que ocorre entre os meses de junho e outubro, período em que há um aumento significativo no número de queimadas”, afirmou.
“É importante ressaltar que, a cada dez incêndios registrados, nove têm origem em ações humanas, como limpeza de terrenos, descarte irregular de lixo e outros fatores. Por isso, reforçamos o pedido para que a população evite a prática de queimadas, contribuindo para a segurança coletiva. Em caso de emergência, os contatos da Defesa Civil são pelo número 199 e do Corpo de Bombeiros pelo número 193”, completou.
Além de colocar em risco a segurança das pessoas e o patrimônio, a prática de queimadas é proibida por lei e pode configurar crime ambiental. Os responsáveis podem sofrer multas e sanções penais.