Defesa e Bombeiros controlam incêndio que ameaçava casas em Pinda

A Defesa Civil de Pindamonhangaba, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, atuou no combate a um incêndio de grandes proporções em área de vegetação rasteira na zona rural do Bairro dos Martins, evitando que as chamas atingissem residências próximas, na última segunda-feira (18).

A ocorrência foi registrada por meio do telefone de emergência 199, informando sobre um incêndio em vegetação que ameaçava residências na região. Imediatamente, equipes da Defesa Civil se deslocaram até o local, onde encontraram uma moradora tentando conter as chamas com uma mangueira de jardim.