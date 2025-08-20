Cultura de Jacareí receberá R$ 1,6 milhão em recursos federais

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Fundação Cultural, receberá cerca de R$ 1,6 milhão para investir na cultura local.

O dinheiro vem do Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc, e será usado para financiar projetos artísticos, formações e a manutenção de espaços culturais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp