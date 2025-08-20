Cultura de Jacareí receberá R$ 1,6 milhão em recursos federais

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Fundação Cultural, receberá cerca de R$ 1,6 milhão para investir na cultura local.
O dinheiro vem do Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc, e será usado para financiar projetos artísticos, formações e a manutenção de espaços culturais.
Após discussões com a população, o Conselho Municipal de Políticas Culturais decidiu como o valor será distribuído:
- 70% (R$ 1,12 milhão) para projetos culturais (R$ 800 mil), capacitação de artistas (R$ 200 mil) e a reforma do Arquivo Público (R$ 122 mil);
- 25% (R$ 404 mil) para Pontos de Cultura (R$ 270 mil), premiações (R$ 111 mil) e bolsas de cultura (R$ 23 mil).
- 5% (R$ 80 mil) para despesas operacionais.
O repasse do valor deve acontecer a partir de outubro de 2025. A aplicação desse montante visa fortalecer a cena cultural de Jacareí, dando mais apoio para projetos e ações artísticas na cidade.