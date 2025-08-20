Professora é demitida após agredir criança de 4 anos em escola

Uma professora de uma escola particular em Caxias do Sul (RS) foi demitida após agredir com livros um aluno de apenas quatro anos, dentro da sala de aula. O caso, registrado na manhã de segunda-feira (18), levou à abertura de inquérito pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Câmeras de segurança da escola registraram o momento em que a professora grita com o menino e, logo depois, o atinge com uma pilha de livros. O barulho da pancada pode ser ouvido nas imagens. Na sequência, ela tenta limpar o rosto da criança e a conduz até o banheiro para lavar a boca.