Professora é demitida após agredir criança de 4 anos em escola

Uma professora de uma escola particular em Caxias do Sul (RS) foi demitida após agredir com livros um aluno de apenas quatro anos, dentro da sala de aula. O caso, registrado na manhã de segunda-feira (18), levou à abertura de inquérito pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).
Câmeras de segurança da escola registraram o momento em que a professora grita com o menino e, logo depois, o atinge com uma pilha de livros. O barulho da pancada pode ser ouvido nas imagens. Na sequência, ela tenta limpar o rosto da criança e a conduz até o banheiro para lavar a boca.
O vídeo foi entregue à família e repassado às autoridades para auxiliar na investigação. A delegada responsável pelo caso informou que foram registrados dois boletins de ocorrência: um pelos pais da criança e outro pela própria instituição de ensino.
Antes da análise das imagens, a professora havia comunicado à direção que a criança teria caído no banheiro. Ela enviou uma foto do menino machucado para justificar o ocorrido.
Os pais foram avisados e decidiram levá-lo diretamente a um dentista. O exame apontou o afrouxamento de seis dentes, o que levantou dúvidas sobre a explicação apresentada inicialmente. A partir desse diagnóstico, a família pediu que a escola verificasse as gravações.
A Escola Infantil confirmou a agressão ao revisar o material das câmeras e desligou a profissional, que atuava na instituição havia seis anos. Segundo o diretor e proprietário, a professora era considerada de confiança e responsável inclusive por abrir a unidade diariamente.
Ele relatou surpresa com o caso, afirmando que a professora sempre foi descrita como carinhosa e querida pelos alunos. Ao ser confrontada com o vídeo, de acordo com ele, ela não demonstrou reação.
Em nota, a escola lamentou o ocorrido e declarou estar colaborando integralmente com as autoridades. A instituição destacou que a família da criança está recebendo apoio e reafirmou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos.
* Com informações do site Top Mídia News