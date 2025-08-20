Hospital Regional tem recorde de cirurgias registrado em julho

O Hospital Regional de São José dos Campos alcançou, entre janeiro e julho de 2025, o marco histórico de 856 cirurgias realizadas. Um índice que representa um aumento de 8,49% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Entre as especialidades cirúrgicas, destacam-se ortopedia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cardiovascular e neurocirurgia, sendo um dos hospitais públicos que mais realiza artroplastia de quadril no estado de São Paulo e único no Vale do Paraíba a realizar a cirurgia de escoliose.

