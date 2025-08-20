Hospital Regional tem recorde de cirurgias registrado em julho

O Hospital Regional de São José dos Campos alcançou, entre janeiro e julho de 2025, o marco histórico de 856 cirurgias realizadas. Um índice que representa um aumento de 8,49% em relação ao mesmo período no ano anterior.
Entre as especialidades cirúrgicas, destacam-se ortopedia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cardiovascular e neurocirurgia, sendo um dos hospitais públicos que mais realiza artroplastia de quadril no estado de São Paulo e único no Vale do Paraíba a realizar a cirurgia de escoliose.
Desde sua inauguração, em 2018, a unidade já realizou mais de 52,4 mil cirurgias, mais de 31,5 mil atendimentos de urgência e emergência, 535,2 mil atendimentos ambulatoriais, 300 mil exames de imagem, 2,1 milhões de exames laboratoriais e mais de 15,5 mil atendimentos pelo Hospital Dia, consolidando-se como referência em média e alta complexidade na região.
Com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o hospital é gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, e conta atualmente com uma equipe de 1500 colaboradores, beneficiando diretamente moradores de 39 municípios do Vale do Paraíba. São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté estão entre os municípios mais atendidos.
Para a diretora técnica, Maria Cláudia Dalaneze, o recorde é resultado de planejamento estratégico, reforço das equipes e melhor aproveitamento das salas cirúrgicas.