S. José Basket e Taubaté fazem Clássico no Paulista Feminino

São José x Taubaté se enfrentam na noite desta sexta-feira (22), a partir das 20h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. A entrada para os torcedores é gratuita no ginásio.

Desta maneira, o ‘Clássico do Vale’ agora ganha um capítulo diferente, no basquete feminino, onde os times se enfrentam pela primeira vez neste formato de competição.