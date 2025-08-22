S. José Basket e Taubaté fazem Clássico no Paulista Feminino

São José x Taubaté se enfrentam na noite desta sexta-feira (22), a partir das 20h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. A entrada para os torcedores é gratuita no ginásio.
Desta maneira, o ‘Clássico do Vale’ agora ganha um capítulo diferente, no basquete feminino, onde os times se enfrentam pela primeira vez neste formato de competição.
Após ficar em terceiro lugar na LBF (Liga de Basquete Feminina), as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, iniciaram o Paulista com vitória por 64 a 47 sobre o Pró-Esporte, em Sorocaba, no último sábado (16).
No mesmo dia, o Taubaté estreou em casa, no ginásio do CTI, quando perdeu por 74 a 59 para o Unimed Campinas. Agora, as taubateanas tentam fazer frente ao maior rival para conseguirem o primeiro triunfo na temporada.