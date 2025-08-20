20 de agosto de 2025
Moradores denunciam maus tratos a cachorros na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cães estão em situação de mais tratos em São José dos Campos
Cães estão em situação de mais tratos em São José dos Campos

Moradores denunciam maus tratos a dois cachorros em uma casa na Rua Lira, no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos. Uma fêmea caramelo e um macho Pitbull estão na casa em péssimas condições de saúde e alimentação. O local está tomado por entulho.

Uma moradora da região disse ter ligado para a Prefeitura de São José dos Campos para registrar a denúncia. Outras pessoas também afirmaram que fizeram denúncias para as autoridades municipais, desde o último sábado (16).

“A situação de fome e doença dos cachorros está bem nítida, especialmente da fêmea. Não se sabe se os moradores ficam na residência, que está com bastante lixo acumulado. Parece que a mulher que está lá é acumuladora”, disse a moradora.

“Os animais estão bem magros. O Pitbull come a ração que as pessoas jogam lá, e acaba comenda a ração dela. A fêmea está bem magra e tem doenças, segundo uma veterinária deu uma olhada neles. A cachorra está bem debilitada.”

Moradores disseram que ligaram para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e também para o 156 da Prefeitura de São José dos Campos.

“Já ligaram para o 156, para o 190 e o 181, e também o CCZ. E até agora nenhuma providência. Estão denunciando desde sábado”, afirmou a moradora. “Os animais estão correndo o risco e os maus tratos estão evidentes. Alguma coisa tem que ser feita. Essa burocracia ‘mata’ os animais, porque a ação é demorada”.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos ainda não se manifestou sobre o caso.

