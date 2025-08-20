Moradores denunciam maus tratos a cachorros na zona sul de SJC

Moradores denunciam maus tratos a dois cachorros em uma casa na Rua Lira, no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos. Uma fêmea caramelo e um macho Pitbull estão na casa em péssimas condições de saúde e alimentação. O local está tomado por entulho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma moradora da região disse ter ligado para a Prefeitura de São José dos Campos para registrar a denúncia. Outras pessoas também afirmaram que fizeram denúncias para as autoridades municipais, desde o último sábado (16).