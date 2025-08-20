Em ligação de uma hora, Macron confirma a Lula que virá a COP-30

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, conversaram durante quase uma hora por telefone. O contato ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) e teve como foco temas globais e bilaterais, com reafirmação de apoio ao multilateralismo e ao livre comércio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Agência Gov, Lula mencionou o recurso do Brasil na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as tarifas dos Estados Unidos da América, destacando o progresso em novos acordos comerciais. Declarou também preocupação com gastos militares no mundo, enquanto a fome global ainda é um problema, e defendeu a reforma de instituições como a ONU (Organização das Nações Unidas).