Em ligação de uma hora, Macron confirma a Lula que virá a COP-30

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, conversaram durante quase uma hora por telefone. O contato ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) e teve como foco temas globais e bilaterais, com reafirmação de apoio ao multilateralismo e ao livre comércio.
Segundo a Agência Gov, Lula mencionou o recurso do Brasil na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as tarifas dos Estados Unidos da América, destacando o progresso em novos acordos comerciais. Declarou também preocupação com gastos militares no mundo, enquanto a fome global ainda é um problema, e defendeu a reforma de instituições como a ONU (Organização das Nações Unidas).
Em relação às mudanças climáticas, a Agência aponta que Lula declarou que a COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), em Belém, será a "COP da verdade", e Macron confirmou sua presença.
Os dois presidentes prometeram finalizar as negociações do Acordo entre Mercosul (Mercado Comum do Sul) e a UE (União Europeia).
Para finalizar, os líderes concordaram em aprofundar a cooperação na área de defesa entre Brasil e França, com o presidente francês elogiando o papel do Brasil nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.