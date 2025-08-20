Após mutilar cavalo, homem teme 'tribunal do crime' no Vale

O jovem de 21 anos acusado de mutilar um cavalo em Bananal teme ser “julgado” pelo “tribunal do crime” e morto após a divulgação do caso, que repercutiu em todo o país. Ele chegou a ser chamado de "verme".

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz admitiu ter decepado duas patas do animal e disse temer por sua vida após receber ameaças nas redes sociais.