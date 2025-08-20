Amazon e Senai oferecem capacitação gratuita em tecnologia

A AWS (Amazon Web Services) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) anunciaram uma parceria para o programa AWS Treina Brasil, que oferecerá 200 mil vagas gratuitas em cursos de inteligência artificial generativa e fundamentos de nuvem.

A iniciativa pretende capacitar 1 milhão de pessoas em tecnologia até 2028, preparando profissionais, estudantes e empreendedores para o mercado digital em crescimento para combater a escassez de profissionais qualificados no setor de tecnologia, um problema apontado por relatórios como o do Fórum Econômico Mundial.