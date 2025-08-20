URGENTE: Águia pega 2 jogos sem torcida e R$ 40 mil de multa

O São José terá que jogar sem torcedores novamente, agora no confronto contra o São Bento, pelas oitavas de final da Copa Paulista, no dia 30 de agosto. Além disso, ainda terá que pagar uma multa de R$ 40 mil. A punição, que prevê dois jogos de suspensão, já teve o cumprimento de um jogo no último final de semana, contra a Portuguesa Santista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A penalização para o São José aconteceu por conta das agressões e ataques sofridos pelo ônibus da delegação do Santo André, na saída do Martins Pereira, em jogo da antepenúltima rodada da primeira fase. Na oportunidade, membros da torcida organizada Mancha Azul arremessaram pedras contra o veículo, que passou em frente à sede deles.