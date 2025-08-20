Aluna de 15 anos foi esfaqueada dentro da escola em SJC

Uma estudante de 15 anos levou duas facadas durante uma briga dentro da Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos, na tarde desta última terça-feira (19). A agressão foi praticada por uma aluna de 16 anos. A vítima foi atingida por dois golpes na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conduziu a aluna ferida a uma UBS (Unidade Básica de Saúde), onde os profissionais de saúde constataram lesões superficiais e liberaram a estudante após os primeiros cuidados. Em seguida, ambas foram levadas à Diju (Delegacia da Infância e Juventude), onde o caso foi registrado em flagrante como ato infracional análogo a lesão corporal. A arma branca, uma faca Tramontina, foi apreendida e lacrada.