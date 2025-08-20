Aluna de 15 anos foi esfaqueada dentro da escola em SJC

Uma estudante de 15 anos levou duas facadas durante uma briga dentro da Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos, na tarde desta última terça-feira (19). A agressão foi praticada por uma aluna de 16 anos. A vítima foi atingida por dois golpes na cabeça.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conduziu a aluna ferida a uma UBS (Unidade Básica de Saúde), onde os profissionais de saúde constataram lesões superficiais e liberaram a estudante após os primeiros cuidados. Em seguida, ambas foram levadas à Diju (Delegacia da Infância e Juventude), onde o caso foi registrado em flagrante como ato infracional análogo a lesão corporal. A arma branca, uma faca Tramontina, foi apreendida e lacrada.
De acordo com o boletim de ocorrência, a diretora da escola foi quem separou a briga entre as estudantes. A aluna agredida não corre risco de morte.
Ela teve ferimentos superficiais no couro cabeludo e no tórax após ser atingida por golpes de faca, sendo encaminhada em estado estável à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte. A autora da agressão foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.
Esse é o segundo episódio de violência com faca registrado entre alunos de escolas estaduais da cidade neste mês. Na semana passada, uma briga em frente à Escola João Cursino, no bairro São Dimas, também terminou com uma vítima ferida.
Em nota oficial, a Unidade Regional de Ensino de São José dos Campos lamentou profundamente o episódio e repudiou qualquer ato de violência dentro ou fora das escolas. A secretaria afirmou ainda que trabalha continuamente para prevenir e coibir comportamentos violentos na rede estadual.