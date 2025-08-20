Pindamonhangaba limita gastos após queda na arrecadação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está implementando ações para conter despesas e equilibrar o orçamento de 2025. A medida foi tomada após uma queda de 17,11% na arrecadação esperada, devido a uma redução nos repasses federais e estaduais, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o site oficial, o Relatório da Execução Orçamentária demonstrou que a arrecadação até julho de 2025 foi de R$ 546 milhões, abaixo dos R$ 658 milhões previstos. Ao mesmo tempo, o município enfrentou um aumento de despesas com a saúde por conta do aumento de casos de doenças respiratórias que culminou no funcionamento 24 horas da Unidade Mista do Cidade Nova, contratação de mais profissionais de saúde, compra de insumos e equipamentos.