Família e amigos dão adeus a Dudu em missa de 7º dia, em São José

Familiares e amigos participam da missa de 7º dia da morte de Eduardo Duarte, 18 anos, que será realizada nesta quarta-feira (20), às 19h30, na paróquia Sant’Ana, em Santana, na região norte de São José dos Campos.
Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (13) em São José dos Campos, após colidir sua moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte da cidade.
A morte do jovem, conhecido como Dudu, comoveu amigos e familiares em São José. Eles rezarão pela alma do joseense na cerimônia desta quarta.
De coração puro e sempre com sorriso no rosto, Dudu era muito querido, um exemplo de filho, irmão, neto e amigo. Após a sua morte, dezenas de pessoas renderam homenagens nas redes sociais.
Segundo a família, o jovem estava trabalhando na Cooper e muito feliz por ter conseguido comprar a moto dos sonhos, a mesma com que se acidentou na cidade.
"Meu amor eu não pude te proteger, eu implorei para Deus, para trocar de lugar, mas Deus quis você lá, meu eterno Dudu", postou a mãe do jovem.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela agradeceu as centenas de mensagens que tem recebido desde a morte de Dudu. “Eu venho agradecer todos que estiveram comigo nesses dois dias de sofrimento, de luta”.
Ela recordou que o filho falava sobre a possibilidade de morrer com a moto. “Ele sempre falava: ‘Mãe, se eu morrer com a bebê 10, que era como ele chamava a moto dele, eu vou morrer feliz, não fica triste, que eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto’”.
“Eu vim falar para vocês, fiquem forte, obrigado por todas as mensagens maravilhosas que eu venho recebendo, de como ele era com todo mundo, de como ele era alegre, como ele era prestativo. Ele não era uma pessoa ruim como algumas estão falando por aí. Era um menino de coração bom”, afirmou a mãe.
O acidente.
Apaixonado por motocicletas, Eduardo costumava publicar nas redes sociais diversas fotos com sua BMW G 310 GS, modelo preto, ano 2019/2020, a mesma moto envolvida no acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu perto de 2h. Testemunhas relataram que Eduardo retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o motociclista teve o óbito constatado no local.
A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente. O trabalho inclui registros fotográficos, croqui do local e análise de fatores como velocidade, trajetória, iluminação e estado do pavimento.
Até o momento, não há indícios formais de envolvimento de outro veículo, e o caso foi registrado como morte acidental, podendo a classificação ser alterada caso surjam novos elementos.