Família e amigos dão adeus a Dudu em missa de 7º dia, em São José

Familiares e amigos participam da missa de 7º dia da morte de Eduardo Duarte, 18 anos, que será realizada nesta quarta-feira (20), às 19h30, na paróquia Sant’Ana, em Santana, na região norte de São José dos Campos.

Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (13) em São José dos Campos, após colidir sua moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte da cidade.