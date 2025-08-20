Dupla é presa por roubo de motos em Taubaté com arma falsa

Dois homens foram presos pela Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) por suspeita de envolvimento com roubos de motos em Taubaté. A prisão foi realizada no bairro Jardim Paulista, na noite de segunda-feira (18).

A equipe recebeu informações sobre dois criminosos que estariam roubando motos na cidade e, durante patrulhamento, com base nas características, localizaram os indivíduos no bairro Jardim Paulista.

