Dupla é presa por roubo de motos em Taubaté com arma falsa

Dois homens foram presos pela Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) por suspeita de envolvimento com roubos de motos em Taubaté. A prisão foi realizada no bairro Jardim Paulista, na noite de segunda-feira (18).
A equipe recebeu informações sobre dois criminosos que estariam roubando motos na cidade e, durante patrulhamento, com base nas características, localizaram os indivíduos no bairro Jardim Paulista.
Os dois homens foram abordados enquanto conduziam uma motocicleta vermelha, com o emplacamento adulterado. Durante a revista pessoal, um simulacro de arma de fogo, utilizado nos roubos, foi encontrado com um deles.
Ao serem questionados, os criminosos confessaram que estavam em Taubaté para cometer crimes contra o patrimônio e admitiram, também, a autoria de outro roubo ocorrido no bairro Jaraguá.
A dupla foi conduzida ao plantão policial e, após o registro dos fatos, permaneceu presa à disposição da Justiça.