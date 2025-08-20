Em menos de 24h, PM prende 8 e apreende 824 porções de drogas

Oito pessoas foram presas pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, em menos de 24 horas, em ações para combater o tráfico de drogas. As prisões ocorreram em cinco cidades diferentes, entre a tarde de terça-feira (19) e a madrugada desta quarta (20). Os policiais ainda apreenderam 824 porções de drogas.
Em Taubaté, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), durante patrulhamento pelo bairro Parque Ipanema, abordaram indivíduo em atitude suspeita. Havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de furto.
A equipe se deslocou até a residência do abordado para buscar seu documento e, no local, ele confessou que estava guardando drogas em sua casa.
Realizada a varredura e vistoria na residência, os policiais encontraram cocaína pronta para a venda e material para preparo e embalo da droga.
Foram apreendidos 265,4 gramas de cocaína a granel, 210 pinos, uma balança, uma peneira, 2.500 pinos vazios e apetrechos para embalo.
Caçapava.
Durante a Operação Impacto Letalidade, policiais militares do 46º BPM/I realizaram patrulhamento pelo bairro Maria Elmira, na avenida Amasília de Castro, em Caçapava.
Na ocasião, eles avistaram um homem agachado e mexendo em uma sacola. Ao notar a presença da viatura, o suspeito levantou-se e passou a caminhar, arremessando ao solo porções de maconha e pedras de crack.
Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem, momento em que o homem resistiu, obrigando os policiais ao uso moderado da força para contê-lo.
Na verificação da sacola, foram localizados 105 pinos de cocaína, 93 porções de maconha, 30 microtubos de crack, dois rádios comunicadores, um aparelho celular e R$ 171 em dinheiro.
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Caçapava, onde permaneceu à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado como tráfico de entorpecentes, resistência e lesão corporal.
Pindamonhangaba.
Policiais do 3º Baep prenderam dois homens de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Liberdade, em Pindamonhangaba.
Com a dupla, os policiais apreenderam 78 pedaços de maconha, 13 microtubos de K2, 12 porções de Ice e R$ 130 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Taubaté, onde os suspeitos permaneceram presos e à disposição da justiça.
Lorena.
Na madrugada desta quarta-feira (20), policiais militares do 23? BPM/I prenderem dois homens no bairro Parque das Rodovias.
A equipe abordou os dois suspeitos e apreendeu com eles: 70 porções de crack, 24 porções de maconha, R$ 60 em dinheiro e um aparelho celular.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, permanecendo presos na unidade.
Cruzeiro.
Policiais militares do 23? BPM/I prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. O local é território de disputa entre gangues violentas da cidade pelo domínio do tráfico.
A equipe abordou os suspeitos e localizou com ele: três rádios transmissores, 78g de cocaína, 56g de crack, uma balança e R$ 144 em dinheiro.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.