Em menos de 24h, PM prende 8 e apreende 824 porções de drogas

Oito pessoas foram presas pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, em menos de 24 horas, em ações para combater o tráfico de drogas. As prisões ocorreram em cinco cidades diferentes, entre a tarde de terça-feira (19) e a madrugada desta quarta (20). Os policiais ainda apreenderam 824 porções de drogas.

Em Taubaté, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), durante patrulhamento pelo bairro Parque Ipanema, abordaram indivíduo em atitude suspeita. Havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de furto.