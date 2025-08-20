Homem é preso com arma, munições e estojo deflagrado na região

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Vila Hepacaré, em Lorena.
A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (19), às 23h45, e a prisão foi realizada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Com o indivíduo, os agentes apreenderam um revólver Taurus calibre .32, duas munições intactas e um estojo deflagrado do mesmo calibre.
A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde o homem ficou à disposição da Justiça.