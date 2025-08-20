20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL

Homem é preso com arma, munições e estojo deflagrado na região

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Vila Hepacaré, em Lorena.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (19), às 23h45, e a prisão foi realizada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o indivíduo, os agentes apreenderam um revólver Taurus calibre .32, duas munições intactas e um estojo deflagrado do mesmo calibre.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde o homem ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários