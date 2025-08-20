20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

PAT divulga novas oportunidades de emprego na região

Por Da Região | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou 28 novas vagas de emprego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vagas são para a função de ajudante de obras, ajudante de produção de artefatos de cimento, analista fiscal, atendente de bar, atendente de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, balconista, cabeleireira, caldeireiro, camareira, consultora de venda, extrusor, marceneiro, mecânico, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, operador de loja, padeiro, pintor industrial, serralheiro, soldador, tapeceiro, torneiro CNC, tutor de curso de administração, vendedor externo, vendedor interno, vendedores.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT, levando documento oficial com foto e a Carteira de Trabalho.

O PAT fica na avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários