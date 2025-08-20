PAT divulga novas oportunidades de emprego na região

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou 28 novas vagas de emprego.

As vagas são para a função de ajudante de obras, ajudante de produção de artefatos de cimento, analista fiscal, atendente de bar, atendente de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, balconista, cabeleireira, caldeireiro, camareira, consultora de venda, extrusor, marceneiro, mecânico, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, operador de loja, padeiro, pintor industrial, serralheiro, soldador, tapeceiro, torneiro CNC, tutor de curso de administração, vendedor externo, vendedor interno, vendedores.