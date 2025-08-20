Adolescente é apreendido com 233 porções de drogas na região

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (18), com apoio da Polícia Municipal de São Sebastião.
A ação teve início durante um patrulhamento preventivo no bairro Perequê-Mirim, onde os agentes tentaram abordar um motociclista. Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção a São Sebastião. No bairro Jaraguá, abandonou a moto e escapou pulando janelas e telhados.
No local da fuga, a GCM flagrou um outro adolescente embalando entorpecentes. Com o jovem, foram apreendidas 233 porções de drogas, além de R$ 34 em dinheiro, duas facas e material para embalagem.
O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Sebastião. Após a elaboração de um ato infracional por tráfico, o adolescente foi levado à Fundação Casa. As drogas e todos os objetos encontrados permaneceram apreendidos.