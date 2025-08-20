PF apreende 62 kg de drogas em área de refrigeração de contêiner

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 62 kg de droga com características de cocaína no Porto de Santos. A ação aconteceu na terça-feira (19).

A droga foi encontrada durante inspeção a contêiner de importação, com origem no Porto de Barcelona, na Espanha.