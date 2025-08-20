20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO NO PORTO

PF apreende 62 kg de drogas em área de refrigeração de contêiner

Por Da redação | Santos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PF
Substância foi localizada durante inspeção da Receita Federal
Substância foi localizada durante inspeção da Receita Federal

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 62 kg de droga com características de cocaína no Porto de Santos. A ação aconteceu na terça-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A droga foi encontrada durante inspeção a contêiner de importação, com origem no Porto de Barcelona, na Espanha.

A substância estava escondida no compartimento de refrigeração do contêiner e foi localizada durante inspeção da Receita Federal no Porto de Santos. A Polícia Federal realizou diligências e perícia no local, resultando na apreensão.

Um inquérito policial será instaurado pela Delegacia da PF em Santos para apuração dos fatos e da autoria do crime de tráfico internacional de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários