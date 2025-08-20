PF apreende 62 kg de drogas em área de refrigeração de contêiner

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 62 kg de droga com características de cocaína no Porto de Santos. A ação aconteceu na terça-feira (19).
A droga foi encontrada durante inspeção a contêiner de importação, com origem no Porto de Barcelona, na Espanha.
A substância estava escondida no compartimento de refrigeração do contêiner e foi localizada durante inspeção da Receita Federal no Porto de Santos. A Polícia Federal realizou diligências e perícia no local, resultando na apreensão.
Um inquérito policial será instaurado pela Delegacia da PF em Santos para apuração dos fatos e da autoria do crime de tráfico internacional de drogas.