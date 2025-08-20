Felicio reforça compromisso pela Mata Atlântica em evento

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), participou da 13ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), onde governadores dos estados do Sul e Sudeste assinaram a Carta de Curitiba.

O documento firma compromissos para proteção da Mata Atlântica, presente em 17 estados brasileiros, já em preparação para a COP30, a conferência global sobre mudanças climáticas.

