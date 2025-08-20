20 de agosto de 2025
MEIO AMBIENTE

Felicio reforça compromisso pela Mata Atlântica em evento

Por Da Redação | Agência SP
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), participou da 13ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), onde governadores dos estados do Sul e Sudeste assinaram a Carta de Curitiba.

O documento firma compromissos para proteção da Mata Atlântica, presente em 17 estados brasileiros, já em preparação para a COP30, a conferência global sobre mudanças climáticas.

Em seu discurso, Felicio destacou que a Mata Atlântica é o bioma predominante em São Paulo, com 5,4 milhões de hectares preservados, e mencionou o plantio de 17 milhões de mudas nativas no estado.

O texto prevê a criação de um Fundo da Mata Atlântica, o incentivo à descarbonização e outras iniciativas como o uso de monitoramento por satélite e o pagamento por serviços ambientais.

