Influenciadoras condenadas por oferecer banana a crianças negras

As influenciadoras digitais Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Cunha foram condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial. O crime ocorreu em 2023, quando mãe e filha gravaram um vídeo oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras, de 9 e 10 anos, em São Gonçalo.

A juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, determinou ainda que as influenciadoras paguem uma indenização de R$ 20 mil para cada uma das vítimas. A Justiça também manteve o bloqueio dos perfis e conteúdos das duas nas plataformas digitais.