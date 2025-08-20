Leilão do Detran tem Mercedes Benz a R$ 20 mil e motos a R$ 350

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizará um leilão de 438 veículos na região de Caraguatatuba, com preços acessíveis. Entre os destaques, há uma Mercedes Benz com lance inicial de R$ 20 mil, carros a partir de R$ 750 e motos com preço inicial de R$ 350.
O leilão, que acontece pela internet a partir de 10 de setembro, oferece 139 veículos conservados, 196 lotes de sucatas para desmonte e 103 lotes para fundição e reciclagem.
As inscrições e lances devem ser feitos no site da organizadora, a Rico Leilões, até 48 horas antes do evento.
Os interessados podem conferir os lotes pessoalmente nos dias 5, 8 e 9 de setembro, das 9h às 17h, nos pátios credenciados em Caraguatatuba. Os pré-lances já podem ser feitos a partir de 20 de agosto.
Pátios:
- Pátio RN Litoral Norte: rua Pedro Nolasco, 23, Rio do Ouro.
- Pátio Nova 70 – JR 70 Transportes: avenida Américo Timóteo do Rosário, 562, Rio do Ouro.
- Pátio Auto-Mecânica Caraguá – Maria das Graças Araújo Melo: avenida Amazonas, 265, Jardim Primavera.
- Pátio Auto-Mecânica Caraguá – Maria das Graças Araújo Melo: rua Engenheiro Jair Nunes de Souza, 195, Vila Ponte Seca.