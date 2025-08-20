Leilão do Detran tem Mercedes Benz a R$ 20 mil e motos a R$ 350

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizará um leilão de 438 veículos na região de Caraguatatuba, com preços acessíveis. Entre os destaques, há uma Mercedes Benz com lance inicial de R$ 20 mil, carros a partir de R$ 750 e motos com preço inicial de R$ 350.

O leilão, que acontece pela internet a partir de 10 de setembro, oferece 139 veículos conservados, 196 lotes de sucatas para desmonte e 103 lotes para fundição e reciclagem.