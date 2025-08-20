Após fuga, homens são presos em carro com drogas e crianças

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em um carro roubado, após perseguição pelas forças de segurança, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (19). Dentro do veículo havia uma mulher e duas crianças, além de cerca de 10 quilos de maconha e uma pistola 9 mm.

A prisão foi realizada em ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de São José.