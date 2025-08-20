Após fuga, homens são presos em carro com drogas e crianças

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em um carro roubado, após perseguição pelas forças de segurança, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (19). Dentro do veículo havia uma mulher e duas crianças, além de cerca de 10 quilos de maconha e uma pistola 9 mm.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão foi realizada em ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de São José.
Por volta das 17h, o Grupo de Patrulhamento Tático da PRF monitorava um veículo suspeito que havia ingressado na área urbana de São José. A Romu foi acionada e passou a acompanhar o trajeto pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
O carro foi localizado na zona sul da cidade. Na tentativa de abordagem, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. A perseguição terminou após colisão em um cruzamento, envolvendo outros quatro veículos, nas proximidades de uma instituição de ensino superior.
O veículo tinha placas clonadas e registro de roubo em Pindamonhangaba. No carro estavam dois homens, uma mulher e duas crianças. A arma, a droga e o automóvel foram apreendidos.
Informações colhidas no atendimento indicam que os suspeitos teriam adquirido a droga em bairro da zona sul de São José dos Campos e transportariam o carregamento para Caçapava.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Os dois homens foram presos e permanecem à disposição da Justiça. A mulher e as crianças foram identificadas, e as demais providências cabem à autoridade policial e aos órgãos de proteção competentes.