Homem é preso após ameaçar esposa e agredir idoso em Ubatuba

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar, em Ubatuba, após ameaçar a esposa e causar lesão na cabeça de um idoso de 74 anos.
O caso aconteceu na noite de terça-feira (19), quando policiais militares receberam a informação de que o homem estaria ameaçando pessoas com uma faca no bairro Estufa 2, em um estabelecimento comercial.
No local, a equipe foi informada que o indivíduo havia fugido e que teria ameaçado sua esposa e causado uma lesão na cabeça do idoso.
Os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o agressor, que foi abordado pela equipe.
O autor e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ubatuba. O homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, ameaça e lesão corporal, permanecendo à disposição da Justiça.