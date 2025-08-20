20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Homem é preso após ameaçar esposa e agredir idoso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o agressor, que foi abordado pela equipe
Policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o agressor, que foi abordado pela equipe

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar, em Ubatuba, após ameaçar a esposa e causar lesão na cabeça de um idoso de 74 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na noite de terça-feira (19), quando policiais militares receberam a  informação de que o homem estaria ameaçando pessoas com uma faca no bairro Estufa 2, em um estabelecimento comercial.

No local, a equipe foi informada que o indivíduo havia fugido e que teria ameaçado sua esposa e causado uma lesão na cabeça do idoso.

Os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o agressor, que foi abordado pela equipe.

O autor e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ubatuba. O homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, ameaça e lesão corporal, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários