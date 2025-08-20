20 de agosto de 2025
VENDAVAL

Ubatuba em alerta para ventos costeiros por ciclone extratropical

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Defesa Civil de Ubatuba emitiu um alerta amarelo para ventos costeiros, válido das 10h desta terça-feira até as 10h de quarta-feira (20).

O aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se deve a um ciclone extratropical no sul do país. A previsão é de rajadas de vento intensas, que podem causar queda de árvores, destelhamentos, danos na rede elétrica e ressaca com ondas elevadas.

A orientação é que a população evite áreas de risco, reforce a segurança de telhados e guarde objetos que possam ser levados pelo vento.

Após a passagem do ciclone, um veranico é esperado para a região, com previsão de temperaturas altas e baixa umidade por até cinco dias, a partir de quarta-feira. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

