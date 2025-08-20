Ubatuba em alerta para ventos costeiros por ciclone extratropical

A Defesa Civil de Ubatuba emitiu um alerta amarelo para ventos costeiros, válido das 10h desta terça-feira até as 10h de quarta-feira (20).

O aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se deve a um ciclone extratropical no sul do país. A previsão é de rajadas de vento intensas, que podem causar queda de árvores, destelhamentos, danos na rede elétrica e ressaca com ondas elevadas.

