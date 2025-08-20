Adolescente é agredida com faca em escola de São José dos Campos

Uma adolescente foi agredida com golpes de faca por outra no banheiro da Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no Novo Horizonte, região leste de São José dos Campos.
A vítima, que sofreu lesões superficiais, foi socorrida e levada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Novo Horizonte. Após receber atendimento, a adolescente foi liberada.
A ocorrência foi registrada na última terça-feira (19), após o acionamento da Polícia Militar via 190 e atendida pela equipe do 46º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).
Diante dos fatos, a agressora, a vítima e seus responsáveis foram encaminhados pela equipe à Delegacia da Infância e Juventude de São José.
Foi elaborado um boletim de ocorrência de lesão corporal e a menor agressora foi levada para a Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de São José.