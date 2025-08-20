Adolescente é agredida com faca em escola de São José dos Campos

Uma adolescente foi agredida com golpes de faca por outra no banheiro da Escola Estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no Novo Horizonte, região leste de São José dos Campos.

A vítima, que sofreu lesões superficiais, foi socorrida e levada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Novo Horizonte. Após receber atendimento, a adolescente foi liberada.

