Caraguatatuba intensifica vacinação contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela com o objetivo de ampliar a imunização da população. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos, que pode evoluir para um quadro grave. A vacinação é a principal forma de prevenção.
Podem receber a vacina crianças a partir de nove meses e adultos até 59 anos. Idosos devem passar por avaliação médica antes de serem vacinados.
Postos de vacinação
Os postos foram organizados para atendimento a diversos pontos da cidade, além do horário estendido. As Unidades de Saúde da cidade terão atendimento prolongado até as 19h nos dias 19 e 20 de agosto, terça e quarta-feira.
Posto Fixo: A Praça do Coreto, no Centro, terá um posto de vacinação aos sábados, de 23 de agosto a 27 de setembro, das 8h às 16h.
Postos Volantes: Equipes de vacinação estarão em frente a supermercados e centros de compras em vários pontos da cidade, com datas e horários específicos de 23 de agosto a 27 de setembro.