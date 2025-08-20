Caraguatatuba intensifica vacinação contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela com o objetivo de ampliar a imunização da população. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos, que pode evoluir para um quadro grave. A vacinação é a principal forma de prevenção.

Podem receber a vacina crianças a partir de nove meses e adultos até 59 anos. Idosos devem passar por avaliação médica antes de serem vacinados.

Postos de vacinação

Os postos foram organizados para atendimento a diversos pontos da cidade, além do horário estendido. As Unidades de Saúde da cidade terão atendimento prolongado até as 19h nos dias 19 e 20 de agosto, terça e quarta-feira.