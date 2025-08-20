20 de agosto de 2025
Logo Sampi
DRENAGEM

SJC: Estrada Municipal do Bengalar será interditada para obras

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ PMSJC
Estrada Municipal do Bengalar
Estrada Municipal do Bengalar

A Estrada Municipal do Bengalar, na zona norte de São José dos Campos, será interditada para manutenção de drenagem, nesta quinta-feira (21). O bloqueio, no quilômetro 3, em frente ao número 3.110, acontecerá das 9h às 10h para a instalação de uma galeria de 15 metros.

A Prefeitura de São José dos Campos informou que está realizando serviços de nivelamento na Estrada Municipal do Florindo e na rua Antônio de Oliveira Pinto, além de roçada na Estrada Municipal do Descoberto.

Ainda neste ano, trechos de estradas rurais que atendem o transporte público e escolar receberão aplicação de fresa para evitar problemas com as chuvas.

