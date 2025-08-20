CSI e GCM localizam veículo roubado no Campo dos Alemães

A ação conjunta entre a tecnologia do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e as equipes em campo da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na recuperação de um veículo roubado, na segunda-feira (18). O carro foi localizado no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

Após a comunicação do roubo, o CSI cadastrou as placas do veículo nos sistemas de radares inteligentes. Por meio das imagens, os operadores conseguiram rastrear a última movimentação do carro e repassaram as informações para as equipes em patrulhamento. Com os dados do monitoramento, o GTAM (Grupo Tático com Motos) da GCM localizou o automóvel.