Crianças são achadas em carro roubado após perseguição em SJC

Uma ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de cerca de 10 kg de maconha e uma pistola 9mm em São José dos Campos. A operação, realizada na tarde de terça-feira (19), também recuperou um veículo roubado.
O monitoramento começou por volta das 17h, quando a PRF identificou um carro suspeito e solicitou apoio da Romu. Com o auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), o veículo foi localizado na zona sul. Ao tentar a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A perseguição terminou quando o carro colidiu com outros quatro veículos perto de uma faculdade. Dentro do automóvel, além do motorista, estavam outro homem, uma mulher e duas crianças. Na vistoria, os agentes encontraram a arma e a droga e confirmaram que o veículo estava com placas clonadas e havia sido roubado em Pindamonhangaba, em junho.
Segundo a polícia, a droga teria sido comprada em um bairro da zona sul e seria levada para a cidade vizinha de Caçapava. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos e permanecem à disposição da Justiça.