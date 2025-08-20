Crianças são achadas em carro roubado após perseguição em SJC

Uma ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de cerca de 10 kg de maconha e uma pistola 9mm em São José dos Campos. A operação, realizada na tarde de terça-feira (19), também recuperou um veículo roubado.

O monitoramento começou por volta das 17h, quando a PRF identificou um carro suspeito e solicitou apoio da Romu. Com o auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), o veículo foi localizado na zona sul. Ao tentar a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.

